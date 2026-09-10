Il meteo in Friuli per venerdì 11 settembre prevede una prima parte della giornata ancora instabile, con rovesci e temporali sparsi nella notte e fino alla mattinata. Le piogge potranno risultare localmente abbondanti, mentre il cielo resterà in genere nuvoloso.

Nel corso della giornata è atteso un graduale miglioramento, con condizioni più variabili, anche se non si esclude qualche ulteriore rovescio, soprattutto sulla zona montana.

Sulla costa e sulle zone orientali soffierà la Bora, da moderata a sostenuta, soprattutto al mattino. In pianura le temperature minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi, con massime tra 22 e 25; sulla costa minime tra 16 e 19 gradi e massime tra 20 e 23. A 2.000 metri sono previsti circa 8 gradi, mentre a 1.000 metri la temperatura media sarà di 14 gradi.