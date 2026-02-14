Il meteo in Friuli.

Dopo il maltempo e l’allerta che hanno interessato la regione nelle ultime ore, il Friuli Venezia Giulia si prepara a una domenica 15 febbraio all’insegna di un deciso miglioramento. Le nuvole residue del mattino lasceranno progressivamente spazio a schiarite sempre più ampie, con un ritorno del sole su gran parte del territorio e un clima più stabile, anche se ancora tipicamente invernale.

Mattinata con qualche nube, soprattutto a est

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una residua nuvolosità, più compatta sui settori orientali. Con il passare delle ore, però, il cielo tenderà a rasserenarsi ovunque, fino a presentarsi sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio.

Sulla costa farà la sua comparsa il Borino, vento di nord-est moderato che renderà l’aria più asciutta e frizzante, in particolare tra Trieste e il litorale isontino.

Cumuli in montagna e vento freddo in quota

Nel corso del pomeriggio si formeranno annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane, un’evoluzione tipica delle giornate soleggiate ma con aria fredda in quota. Sui rilievi soffierà infatti un vento moderato da nord, con temperature rigide soprattutto oltre i 2000 metri, dove si registreranno valori attorno ai -5 gradi, mentre a 1000 metri il termometro si manterrà intorno ai 2 gradi.

In pianura le temperature minime oscilleranno tra i 2 e i 5 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 12-15 gradi nelle ore centrali. Sulla costa, invece, i valori minimi si attesteranno tra i 5 e gli 8 gradi, con massime comprese tra i 10 e i 12 gradi. Il dato più significativo riguarda però le minime, che si toccheranno in tarda serata, quando il cielo sereno e l’attenuazione del vento favoriranno un rapido calo termico.

Una domenica ideale per le attività all’aperto

Nel complesso si profila una giornata stabile e luminosa, ideale per passeggiate ed eventi all’aperto, dopo le condizioni più instabili dei giorni precedenti. Il miglioramento sarà netto: dalla copertura mattutina si passerà a un pomeriggio decisamente soleggiato, con un clima invernale ma piacevole nelle ore centrali.