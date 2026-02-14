Incidente all’incrocio di Chions: due persone ferite

Violento incidente questa mattina a Chions, dove due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Cividale e via Italia. Due le persone rimaste ferite nello scontro.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica e l’elisoccorso. A seguito dell’urto, uno dei veicoli è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’areab

La ferita più grave è una donna di 55 anni, che viaggiava insieme al marito. Le sue condizioni hanno spinto i sanitari a disporre il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il marito, 69 anni, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di San Vito al Tagliamento per accertamenti, mentre è rimasto illeso l’altro conducente, un uomo di 68 anni residente a Chions.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



