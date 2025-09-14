Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 15 settembre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia

Per la giornata di lunedì 15 settembre, le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia indicano condizioni generalmente soleggiate su gran parte del territorio, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, fatta eccezione per le zone montane della Carnia, dove si prevede una maggiore presenza di nuvolosità.

I venti saranno deboli, prevalentemente a regime di brezza, contribuendo a una sensazione di clima gradevole, ideale per attività all’aperto sia in città che lungo la costa.

Sul fronte delle temperature, è atteso un aumento dei valori massimi. In pianura si toccheranno punte di 25-27°C, con minime tra i 14 e i 16°C. Sulla costa, il clima si manterrà mite, con valori massimi di 24-25°C e minime tra i 17 e i 19°C. L’evoluzione diurna conferma una progressiva apertura del cielo: variabile al mattino, ma con schiarite ampie nel corso della giornata, fino a un cielo sereno in serata.