“C’è una fuga di gas, dobbiamo controllare le stanze”: anziana derubata da finti vigili

Furto a Dignano ai danni di un’anziana. Furto anche in una casa di Moimacco.

Una donna di 79 anni è stata derubata a Dignano, da finti vigili urbani: i malviventi, spacciandosi per agenti della Polizia locale, si sono presentati all’abitazione della donna e, con la scusa di una fuga di gas, sono andati nelle varie stanze della casa, rovistando mentre lei era distratta. Le hanno portato via mille euro in contanti e monili in oro per un danno complessivo di circa 3mila euro. Sul posto è intervenuto il Norm.

Un altro furto in casa è stato messo a segno a Moimacco: un 52enne ha denunciato ai carabinieri di Cividale che, tra le 18 del 26 e le 12 del 27 novembre, ignoti hanno forzato la porta finestra e sono entrati nella sua abitazione portando via gioielli in oro e vari preziosi per un valore di 5mila euro.