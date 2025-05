Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 2 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere un’altra giornata dal meteo quasi estivo. Il tempo si mantiene stabile su tutto il territorio regionale, con condizioni meteorologiche favorevoli che accompagneranno l’inizio di maggio. La presenza dell’alta pressione garantisce infatti cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, un quadro ideale per chi desidera trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Sulla pianura friulana e lungo la costa, il cielo si presenta in prevalenza sereno. Le temperature sono piuttosto elevate per il periodo, con valori minimi compresi tra i 12 e i 15 gradi, mentre le massime possono raggiungere punte tra i 27 e i 29 gradi in pianura, e tra i 24 e i 27 gradi lungo la fascia costiera. Si tratta di temperature superiori alla media stagionale, segno di un maggio iniziato sotto il segno del caldo.

Spostandosi verso le zone montane, la situazione resta generalmente favorevole, anche se si segnalano alcune variazioni nel corso del pomeriggio, con lo sviluppo di modesti addensamenti nuvolosi, tipici delle ore centrali. A 1000 metri di quota si registrano temperature attorno ai 15 gradi, mentre a 2000 metri il termometro si mantiene intorno ai 9 gradi, valori che confermano l’andamento mite anche in quota. I venti soffiano deboli, prevalentemente a regime di brezza, contribuendo a mantenere una sensazione termica gradevole e a rendere il clima ancora più piacevole.