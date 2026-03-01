Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 2 marzo

Il meteo in Friuli.

Lunedì 2 marzo si apre all’insegna del cielo prevalentemente nuvoloso o coperto su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Una giornata grigia, con foschie diffuse soprattutto nelle ore mattutine e con la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa tra costa e fascia prealpina.

Dalla pianura fino alla costa il cielo si presenterà coperto per buona parte della giornata. Non si esclude qualche debole pioggia intermittente, in particolare tra il pomeriggio e la sera. Sulle zone montane, invece, oltre i 1000-1400 metri circa, potranno verificarsi brevi e deboli nevicate, specie sulle Prealpi e lungo la fascia alpina più esposta. Le foschie potranno ridurre localmente la visibilità nelle prime ore del giorno, specie nelle aree di pianura e nelle valli interne.

Temperature in lieve calo in quota

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 5 e 8 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 11 e 13 gradi. Sulla costa valori leggermente più miti nelle minime (6-9 gradi), ma massime più contenute tra 8 e 11 gradi a causa della copertura nuvolosa persistente.