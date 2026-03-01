Gli studenti di 5 Università europee a Pordenone per la Design Week

La città si prepara a diventare crocevia europeo della creatività. In occasione della Pordenone Design Week, in programma dal 2 al 6 marzo, è arrivata in città una delegazione internazionale di studenti e studentesse di design coinvolti nel programma europeo BIP Erasmus+.

Ad accoglierli sono stati l’ideatore e curatore scientifico della manifestazione Giuseppe Marinelli, l’assessore all’Istruzione e Università del Comune di Pordenone Pietro Tropeano e il consigliere dell’IRSE – Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia Francesco Raggiotto. Un momento istituzionale che ha ribadito il valore strategico dell’iniziativa per il territorio, capace di coniugare formazione, internazionalizzazione e sviluppo culturale.

Cinque università europee a confronto

La delegazione riunisce giovani provenienti da cinque atenei europei: la Faculty of Design di Lubiana, il Technologijos universitetas di Kaunas, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló, l’Immaconcept Campus Le Mirail di Bordeaux e la Savonia University of Applied Sciences di Kuopio. Un mosaico di esperienze e background differenti che trova a Pordenone un terreno comune di confronto.

Durante la settimana, gli studenti saranno impegnati in un workshop dedicato al tema del “Low Density Design”, un approccio progettuale che riflette sulle dinamiche degli spazi a bassa densità, sulle relazioni tra persone e territorio e sulle nuove modalità dell’abitare contemporaneo.

Una piattaforma di dialogo interculturale

La presenza della delegazione internazionale consolida il ruolo della Pordenone Design Week come piattaforma di dialogo interculturale. Il design si conferma linguaggio universale capace di mettere in relazione generazioni, competenze e territori diversi, trasformando la città in un laboratorio aperto di idee e sperimentazioni.