Corso di computer, a Pasian di Prato i nonni a lezione dagli studenti

Un’aula informatica che diventa luogo di incontro tra generazioni, con i più giovani nei panni di tutor e i nonni pronti a rimettersi in gioco davanti a schermo e tastiera. È questo lo spirito del nuovo corso di computer promosso per il quarto anno consecutivo dalla 50&Più provinciale di Udine, associazione di over 50 aderente al sistema di Confcommercio.



L’iniziativa prenderà il via lunedì 9 marzo e proseguirà per tutti i lunedì del mese, dalle 14.30 alle 16, negli spazi dell’Enaip Friuli Venezia Giulia di Pasian di Prato. La formula è ormai collaudata: a ogni partecipante sarà affiancato uno studente, con il ruolo di “tutor” personale. Un supporto diretto che permette di seguire passo dopo passo le spiegazioni, chiarire dubbi in tempo reale e acquisire maggiore sicurezza nell’uso del computer.

Un’esperienza che non si limita all’apprendimento tecnico – dall’utilizzo della posta elettronica alla navigazione in internet – ma che punta anche a favorire lo scambio tra generazioni. Da un lato l’entusiasmo e la dimestichezza digitale dei ragazzi, dall’altro l’esperienza e la curiosità dei corsisti senior.

Il corso è gratuito per i soci della 50&Più: per partecipare è quindi necessario perfezionare l’iscrizione all’associazione. Le adesioni possono essere effettuate contattando la segreteria in viale Duodo 5 a Udine, telefonando allo 0432/1850037.