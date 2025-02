Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 20 febbraio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo indicano che giornata di giovedì 20 febbraio 2025 in Friuli Venezia Giulia si aprirà con un cielo variabile e temperature ancora piuttosto rigide, specialmente in pianura, dove si registreranno gelate con minime comprese tra -4 e 0 gradi. Sulla costa, invece, le temperature oscilleranno tra 1 e 3 gradi, con la possibilità di Borino nelle prime ore del mattino, un vento freddo tipico della zona.

Con il passare delle ore, il tempo andrà gradualmente migliorando, lasciando spazio a un cielo sereno su gran parte della regione. Le temperature massime saranno in leggero aumento e raggiungeranno valori compresi tra 8 e 10 gradi sia in pianura che sulla costa. Anche in montagna si noterà un rialzo termico, con lo zero termico che salirà oltre i 2000 metri di quota. A 1000 metri di altitudine, la temperatura media si attesterà attorno a 1 grado.