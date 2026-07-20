Infortunio sul lavoro a San Vito al Tagliamento: grave un operaio travolto dal braccio di una betoniera.

Grave infortunio sul lavoro nella prima mattina di oggi, lunedì 20 luglio, nel Pordenonese: secondo le prime informazioni, intorno alle 7 un operaio è stato travolto dal braccio di una betoniera che si sarebbe staccato all’improvviso mentre stava lavorando nel cantiere del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento.

Non si conoscono al momento le cause esatte dell’incidente. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravissime, avrebbe infatti riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza ed elicottero. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Presenti anche i carabinieri e personale Spisal per accertare eventuali responsabilità.

++ notizia in aggiornamento ++