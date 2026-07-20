Una giornata di solidarietà nel ricordo della “presidentissima” Lucia Flora per l’Associazione carnica donatori sangue.

Una giornata di solidarietà, ripartenza e profonda commozione: l’Associazione carnica donatori di sangue ha vissuto un momento segnato dal ricordo indimenticabile della storica “presidentissima” Lucia Flora, recentemente scomparsa, e dal necessario e dovuto adeguamento alle nuove norme statutarie previste dal Terzo Settore.

Sotto la guida del neonato direttivo, l’associazione ha dimostrato ottima capacità organizzativa in occasione dell’uscita dell’autoemoteca svoltasi a Paluzza nella giornata del 19 luglio. I bilancio di 28 donazioni è la la risposta delle comunità dei comuni di Paluzza e Treppo Ligosullo.

A rendere la giornata ancora più speciale è stata la presenza della nuova autoemoteca regionale, operativa da solo qualche mese sul territorio. Ospitare questo mezzo di ultima generazione, moderno ed efficiente, è stato motivo di immensa soddisfazione per tutta l’associazione, oltre che una garanzia per tutti i volontari.

La squadra dell’Associazione è così composta: Giorgio Morocutti (presidente),Thomas Silverio (vicepresidente), Tiziana Puntel (segretaria). Consiglieri: Miuri Del Bon, Alice Coradazzi, Gianluca Morocutti, Elisa Zanier, Maurizio De Conti, Federico Malattia, Dario Matiz e Vittorino Pellizzotti-

L’Associazione ricorda l’importanza di donare: un gesto che salva la vita.

“Donare il sangue e il plasma non è semplicemente un atto di generosità, ma un dovere civico fondamentale – sottolinea l’Associazione -. Il sangue non può essere riprodotto in laboratorio: l’unica fonte siamo noi. Donare il sangue, inoltre, fa bene anche al donatore: ogni prelievo è l’occasione per un controllo gratuito e periodico del proprio stato di salute. La giornata di Paluzza ha dimostrato che l’Assocciazione Carnia c’è, risponde presente e continua a donare vita”. Il viaggio della nuova ACDS è appena iniziato, nel segno della continuità, della solidarietà e del futuro”.