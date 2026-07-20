Una giornata di solidarietà per l’Associazione carnica donatori sangue

20 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

Una giornata di solidarietà nel ricordo della “presidentissima” Lucia Flora per l’Associazione carnica donatori sangue.

Una giornata di solidarietà, ripartenza e profonda commozione: l’Associazione carnica donatori di sangue ha vissuto un momento segnato dal ricordo indimenticabile della storica “presidentissima” Lucia Flora, recentemente scomparsa, e dal necessario e dovuto adeguamento alle nuove norme statutarie previste dal Terzo Settore.

Sotto la guida del neonato direttivo, l’associazione ha dimostrato ottima capacità organizzativa in occasione dell’uscita dell’autoemoteca svoltasi a Paluzza nella giornata del 19 luglio. I bilancio di 28 donazioni è la la risposta delle comunità dei comuni di Paluzza e Treppo Ligosullo.

A rendere la giornata ancora più speciale è stata la presenza della nuova autoemoteca regionale, operativa da solo qualche mese sul territorio. Ospitare questo mezzo di ultima generazione, moderno ed efficiente, è stato motivo di immensa soddisfazione per tutta l’associazione, oltre che una garanzia per tutti i volontari.

La squadra dell’Associazione è così composta: Giorgio Morocutti (presidente),Thomas Silverio (vicepresidente), Tiziana Puntel (segretaria). Consiglieri: Miuri Del Bon, Alice Coradazzi, Gianluca Morocutti, Elisa Zanier, Maurizio De Conti, Federico Malattia, Dario Matiz e Vittorino Pellizzotti-

L’Associazione ricorda l’importanza di donare: un gesto che salva la vita.

“Donare il sangue e il plasma non è semplicemente un atto di generosità, ma un dovere civico fondamentale – sottolinea l’Associazione -. Il sangue non può essere riprodotto in laboratorio: l’unica fonte siamo noi. Donare il sangue, inoltre, fa bene anche al donatore: ogni prelievo è l’occasione per un controllo gratuito e periodico del proprio stato di salute. La giornata di Paluzza ha dimostrato che l’Assocciazione Carnia c’è, risponde presente e continua a donare vita”. Il viaggio della nuova ACDS è appena iniziato, nel segno della continuità, della solidarietà e del futuro”.

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