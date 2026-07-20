Per gli eventi estivi in programma in piazzetta Pescheria a Pordenone divieti di transito e sosta: attenzione alle rimozioni.

In piazzetta Pescheria a Pordenone nelle giornate di mercoledì 22 luglio, lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 agosto, con inizio alle ore 21.00, sono programmati vari spettacoli ed eventi organizzati dall’Associazione Teatro Verdi di Pordenone.

Pertanto nell’intera piazzetta Pescheria (Zona Traffico Limitato) saranno istituiti per tutti i veicoli, compresi intestatari di contrassegno Ztl o disabili, il divieto di transito nonché il divieto di sosta con rimozione dalle 14:00 alle 24:00 in tutta l’area interessata dalla manifestazione. Conseguentemente, alle intersezioni limitrofe, saranno disposte le opportune chiusure e deviazioni.

Inoltre nelle date riportate, negli stalli di sosta di piazzetta Pescheria di fronte al civico n. 7 di via Roma, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, compresi intestatari di contrassegno Ztl o disabili, dalle ore 14:00 alle 24:00.