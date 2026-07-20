Una bici rubata a una 29enne a Martignacco ritrovata a Udine grazie al Gps: denunciato per ricettazione un giovane.

I carabinieri della Stazione di Martignacco hanno deferito in stato di libertà un giovane per l’ipotesi di reato di ricettazione. Nei giorni scorsi una 29enne residente nella provincia udinese ha denunciato ai carabinieri il furto della propria bicicletta, lasciata in un parcheggio interrato di Martignacco, assicurata con catena e lucchetto.

Le immediate ricerche attivate dall’Arma e con l’ausilio della posizione rilevata da un dispositivo GPS installato dalla proprietaria sul velocipede, permettevano di rintracciarlo.

La bicicletta veniva rinvenuta a Udine e, grazie ai sistemi di videosorveglianza della zona si riusciva a risalire anche alla identificazione del giovane, ospite di una struttura di accoglienza della zona. La city-bike, del valore di 200 euro, veniva quindi recuperata e restituita alla legittima proprietaria.