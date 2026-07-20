Al via “Log-in”: supporto agli studenti per iscrizioni e immatricolazioni all’Università di Udine

L’università di Udine, come ogni estate, ha attivato l’esperienza di “Log-in”, lo “sportello amico” degli studenti per assisterli nelle procedure d’immatricolazione ai corsi di laurea o d’iscrizione ai test. Un servizio operativo da luglio a settembre nelle sedi di Udine e di Pordenone. Va effettuata preventivamente la registrazione tramite il portale Esse3 https://tinyurl.com/4pvwc55z

L’iniziativa sarà attiva Udine, da domani, 21 luglio, al 18 settembre, ogni martedì, dalle 14 alle 16, e giovedì, dalle 10 alle 12, nell’aula T8 di Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92).

A Pordenone, “Log-in” si terrà il 21 e 28 luglio e il 1°, il 22 e 29 settembre, dalle 14 alle 16, nell’aula L2 del campus di via Prasecco. La partecipazione è libera.

Per iscriversi a un corso di laurea è necessario portare con sé, su chiavetta Usb: in formato pdf, un documento di identità, il codice fiscale, l’eventuale certificazione disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), e in formato jpg/jpeg una foto formato tessera.