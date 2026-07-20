Posata la prima pietra del nuovo campo da gioco dell’Istituto “Federico Flora” di Pordenone: progetto da 1,6 milioni di euro.

È stata posata la prima pietra del nuovo campo da gioco polivalente coperto dell’Istituto di istruzione superiore “Federico Flora” di Pordenone. L’opera, finanziata interamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un investimento di quasi 1,6 milioni di euro, sarà completata entro la fine di gennaio 2027.

La struttura comprenderà un campo coperto da una tensostruttura, destinato alla pratica di pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque e tennis, oltre a spogliatoi e locali di servizio. Durante l’orario scolastico sarà utilizzata dagli studenti, mentre nelle fasce extrascolastiche sarà aperta alle associazioni sportive del territorio, diventando un punto di riferimento per il quartiere di Torre.

Alla cerimonia era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che ha sottolineato il valore dell’intervento non solo per la scuola, ma per l’intera comunità. “Abbiamo pensato questa struttura fin dall’inizio come uno spazio aperto al territorio, capace di offrire opportunità di crescita ai giovani attraverso lo sport e di rafforzare la coesione sociale“, ha dichiarato.

Amirante ha inoltre evidenziato la collaborazione tra Regione, Edr di Pordenone, Comune e istituto scolastico, definendola fondamentale per trasformare i progetti in opere concrete. L’intervento rientra nel più ampio piano regionale di rilancio dell’edilizia scolastica, con cui si punta a recuperare opere rimaste ferme negli anni e a realizzare nuove strutture sportive e scolastiche al servizio delle comunità locali.