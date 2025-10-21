Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per mercoledì 22 ottobre

21 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Il meteo previsto per la giornata di mercoledì 22 ottobre in Friuli Venezia Giulia si preannuncia grigio e umido, con cieli prevalentemente coperti o molto nuvolosi su tutta la regione.

Secondo le previsioni, la nuvolosità sarà più marcata sulle zone orientali e lungo la costa, dove non si escludono deboli precipitazioni sparse nel corso della giornata. Sulle Alpi e nelle aree occidentali, il cielo sarà nuvoloso ma con minore probabilità di pioggia.

Nelle ore notturne e al primo mattino saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia, specie in pianura e nelle valli interne, a causa dell’elevata umidità e delle temperature minime relativamente basse.

Le temperature sulla pianura, i valori oscilleranno tra i 10 e i 13°C nelle ore più fredde e tra i 16 e i 19°C nelle ore centrali della giornata. Sulla costa, minime tra 13 e 16°C e massime stabili sugli stessi valori della pianura.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE