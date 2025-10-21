Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per mercoledì 22 ottobre

Il meteo previsto per la giornata di mercoledì 22 ottobre in Friuli Venezia Giulia si preannuncia grigio e umido, con cieli prevalentemente coperti o molto nuvolosi su tutta la regione.

Secondo le previsioni, la nuvolosità sarà più marcata sulle zone orientali e lungo la costa, dove non si escludono deboli precipitazioni sparse nel corso della giornata. Sulle Alpi e nelle aree occidentali, il cielo sarà nuvoloso ma con minore probabilità di pioggia.

Nelle ore notturne e al primo mattino saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia, specie in pianura e nelle valli interne, a causa dell’elevata umidità e delle temperature minime relativamente basse.



Le temperature sulla pianura, i valori oscilleranno tra i 10 e i 13°C nelle ore più fredde e tra i 16 e i 19°C nelle ore centrali della giornata. Sulla costa, minime tra 13 e 16°C e massime stabili sugli stessi valori della pianura.