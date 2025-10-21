Il karate internazionale a Lignano: pioggia di medaglie per il team Italia

Un autentico trionfo di numeri (760 atleti, 16 Nazioni rappresentate, oltre 250 accompagnatori e un palasport gremito per l’intera durata dell’evento) ma, al tempo stesso, anche una pioggia di medaglie (per il Team Italia e per gli atleti del Friuli Venezia Giulia) al termine del 50° F.E.W. International Championship Italy 2025 di karate Wado Ryu.

Il prestigioso evento, organizzato sotto l’egida della Federazione Europea Wado (F.E.W.), si commiata così da Lignano Sabbiadoro lasciandosi alle spalle anche un apprezzamento a livello organizzativo nei confronti del team guidato dal maestro Bruno Vedramini, referente per l’Italia della F.E.W., affiancato dallo staff della Defence Karate 2000 di Pravisdomini (Pordenone).

Cinque le medaglie d’oro, sette quelle d’argento e ben 19 quelle di bronzo sono state conquistate dagli atleti del Team Italia, chiudendo la rassegna al quinto posto della classifica generale per nazioni. Primo gradino del podio per Tommaso Gattorossi nel Kata Maschile Senior, per Rebecca Mazzetti nel Kata Femminile U21, per Azzurra Marturani nel Kumite F Juniores e per due squadre di Kata: U12/U14 F (Furlan/Ragazzo/Tumiotto: tutte atlete del Friuli Venezia Giulia) e Senior M (Benucci/Martelli/Orlandini). Nel Parakarate, infine, Caroline Ulep Bautista si è imposta sulle avversarie nel Kata K30 F.

Ben otto i podi conquistati dai portacolori del Team ASD Defence Karate 2000 di Pravisdomini (Pordenone) che, oltre all’oro della squadra U12/U14 Kata F, festeggiano anche il secondo posto di M. Gastaldon nell’U8 Kata M. Tre terzi posti sono invece giunti nel Kata (G. Piccolo tra le U10 F, nonché B. Furlan e A. Tumiotto tra le U12 F) e altrettanti nel Kumite (G. Basso tra le Cadette F -61 kg, E. Tregnaghi tra le Juniores F -48 kg e S. Segato tra le Juniores F -53 kg).

Oltre all’Asd Defence Karate 2000 del maestro Vendramini, sono state rappresentate sul tatami anche le società Asd Ryugin di Codroipo (Udine) del maestro Adriano Marcoleoni, Asd Fenix di San Vito al Tagliamento (Pn) del maestro Bruno Riva e Asd Karate Sacile (Pn) del maestro Alessandro Pagos.



“Una grande festa di sport, disciplina, cultura e internazionalità, che conferma ancora una volta il ruolo centrale del Friuli Venezia Giulia nel panorama delle arti marziali europee”: in questo modo il maestro Vendramini ha voluto salutare la kermesse internazionale che ha fortemente voluto portare a Lignano con il supporto del comitato regionale della Fijlkam, presieduto da Michele Roiatti, e da quello dello Csen, presieduto da Giuliano Clinori, affiancati dal manager e promoter Marco Cavalli.

“Un plauso per il sostegno offerto – ha aggiunto Vendramini – va anche alla Regione Fvg e al brand ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’”.

Precedute da un seminario tecnico internazionale (tenuto dai sensei K. Sakagami, N. Nukina e May) e da una partecipata cerimonia di apertura con la tradizionale sfilata dei team nazionali nel palasport del Bella Italia Efa Village Sport & Family, le competizioni sono sviluppate tra sabato e domenica impegnando tutte le categorie maschili e femminili sia nella specialità del kata (forme) che del kumite (combattimento libero) stile Wado della Wadokai. Particolarmente apprezzati gli atleti del parakarate che hanno regalato emozioni e offerto un alto livello tecnico. Intanto, sempre a Lignano, è stato confermato anche per l’estate 2026 l’ormai tradizionale International Summer Camp Italy, evento Wadokai che toccherà ormai la settima edizione.



