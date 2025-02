Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 23 febbraio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per la giornata di domenica 23 febbraio si preannuncia all’insegna della variabilità, con un cielo prevalentemente nuvoloso su Isontino, Carso e Trieste, mentre sul resto della regione si alterneranno schiarite e annuvolamenti. In particolare, le aree alpine godranno di maggiori aperture nelle ore del mattino, offrendo qualche momento di sole prima di un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Verso sera non si esclude la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa sulle Alpi, con maggiore probabilità sul Tarvisiano. La quota neve si attesterà tra i 1600 e i 1800 metri, lasciando quindi le vallate libere da fenomeni nevosi.

Le temperature registreranno minime comprese tra i 2 e i 5 gradi in pianura e tra i 5 e gli 8 gradi lungo la costa. Le massime si manterranno su valori moderati, oscillando tra gli 11 e i 13 gradi nelle zone pianeggianti e tra i 9 e gli 11 gradi nelle località costiere. A quota 1000 metri la temperatura media si attesterà attorno ai 5 gradi. Venti generalmente deboli o moderati accompagneranno la giornata, senza particolari raffiche di rilievo.