Caldo e sole in Friuli Venezia Giulia, ma nel pomeriggio ancora rischio temporali

Sarà una giornata ancora dominata dal caldo quella di mercoledì 24 giugno in Friuli Venezia Giulia, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione e temperature massime che in pianura potranno raggiungere anche i 36 gradi.



Secondo le previsioni meteo, la giornata inizierà con condizioni stabili e soleggiate. I venti saranno generalmente a regime di brezza, mentre lungo la costa, nelle prime ore del mattino, soffierà il Borino, che lascerà poi spazio a una ventilazione più tipicamente estiva.

Temperature alte in pianura e sulla costa

Il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. In pianura le temperature minime saranno comprese tra 21 e 23 gradi, mentre le massime potranno oscillare tra 33 e 36 gradi. Sulla costa il clima sarà afoso, con valori minimi tra 24 e 26 gradi e massime tra 31 e 34 gradi.

Nel pomeriggio possibili rovesci e temporali

La situazione potrebbe cambiare nel corso del pomeriggio e della serata, soprattutto sulla zona montana, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi. I fenomeni, successivamente, potrebbero interessare in modo più localizzato anche la pianura e la costa.

Non si esclude che qualche temporale possa risultare anche più forte, con possibili raffiche di vento e piogge intense in poco tempo. La giornata, dunque, partirà stabile e soleggiata, ma con un’evoluzione più variabile nella seconda parte, in particolare sui rilievi.