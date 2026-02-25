Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 26 febbraio

Giovedì 26 febbraio il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da condizioni di tempo stabile, con cielo in genere poco nuvoloso su gran parte del territorio. Una giornata nel complesso gradevole, caratterizzata da temperature relativamente miti nelle ore centrali, soprattutto in pianura e sui rilievi, mentre durante la notte torneranno a farsi sentire le inversioni termiche.

Nel corso della giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite sia sulla pianura friulana sia sulle zone montane. Le temperature massime risulteranno sopra la media del periodo per quanto riguarda i valori diurni.

In pianura le minime saranno comprese tra 2 e 5 gradi, mentre le massime saliranno tra 15 e 18 gradi. Sulla costa i valori minimi oscilleranno tra 5 e 7 gradi, con massime tra 12 e 15 gradi.

In montagna lo zero termico si manterrà su quote elevate per la stagione.

Nebbie e foschie tra notte e mattino

Come spesso accade in presenza di alta pressione e cieli sereni, nelle ore notturne e al primo mattino saranno probabili foschie e banchi di nebbia, in particolare sulla bassa pianura e lungo la fascia costiera. Si tratta di fenomeni legati alle inversioni termiche, che potranno ridurre temporaneamente la visibilità prima del dissolvimento con il riscaldamento diurno.