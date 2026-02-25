Nuovi prezzi per benzina e diesel in Slovenia: ecco quanto costano

I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Dalla mezzanotte di ieri sono entrati in vigore in Slovenia i nuovi prezzi regolamentati di benzina e gasolio. Il Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia ha comunicato gli aggiornamenti validi per le prossime due settimane, fino a lunedì 9 marzo incluso.

Nel dettaglio, il prezzo della benzina verde a 95 ottani registra un incremento di 1,5 centesimi al litro, attestandosi a 1,436 euro. Un rialzo contenuto ma che incide comunque sui costi per automobilisti e pendolari, soprattutto nelle aree di confine dove il rifornimento oltre frontiera è una pratica diffusa.



Più lieve l’aumento per il diesel: il gasolio sale di 0,3 centesimi, raggiungendo quota 1,465 euro al litro. Anche in questo caso l’adeguamento resterà valido per due settimane, secondo il sistema di aggiornamento periodico dei prezzi adottato da Lubiana.