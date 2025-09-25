Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 26 settembre

Il meteo in Friuli.

Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia indicano che fino a sabato una depressione con aria fredda in quota resterà tra Germania e Italia settentrionale, mantenendo condizioni di instabilità sulla regione. Venerdì 26 settembre, sulla pianura e sulla costa il cielo sarà variabile, mentre nelle zone montane prevarranno le nuvole.

Possibili piogge sparse intermittenti, da deboli a moderate, soprattutto nella prima parte della giornata. Sulla bassa pianura e sulla costa non si escludono rovesci temporaleschi. In montagna la quota neve si aggira attorno ai 2100-2300 metri. Le temperature minime si attestano tra 12 e 15 gradi in pianura e tra 15 e 17 sulla costa, mentre le massime si manterranno intorno ai 20-22 gradi.