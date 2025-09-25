Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 26 settembre

25 Settembre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia indicano che fino a sabato una depressione con aria fredda in quota resterà tra Germania e Italia settentrionale, mantenendo condizioni di instabilità sulla regione. Venerdì 26 settembre, sulla pianura e sulla costa il cielo sarà variabile, mentre nelle zone montane prevarranno le nuvole.

Possibili piogge sparse intermittenti, da deboli a moderate, soprattutto nella prima parte della giornata. Sulla bassa pianura e sulla costa non si escludono rovesci temporaleschi. In montagna la quota neve si aggira attorno ai 2100-2300 metri. Le temperature minime si attestano tra 12 e 15 gradi in pianura e tra 15 e 17 sulla costa, mentre le massime si manterranno intorno ai 20-22 gradi.

TEMI:
