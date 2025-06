Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 27 giugno

Il meteo in Friuli.

Dopo il fronte temporalesco di ieri, il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 27 giugno prevede condizioni generalmente stabili e soleggiate, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Possibile qualche isolato rovescio pomeridiano, in particolare nelle aree di confine con il Cadore e sulla fascia orientale della regione.

Il caldo persiste ma risulterà meno afoso rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime raggiungeranno i 32-34°C in pianura e i 29-33°C sulla costa, dove al mattino potrebbe soffiare un leggero Borino, destinato poi a lasciare spazio alla brezza. Le minime, invece, saranno tra i 20 e i 23°C in pianura e tra i 23 e i 26 sul litorale. A 1000 e a 2000 metri di quota, le temperature saranno rispettivamente di 22 e 16°C.