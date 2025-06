Lorenzo Mattotti firma l’immagine della nuova stagione del Teatrone

L’immagine della nuova stagione del Teatrone è opera di Lorenzo Mattotti.

Si rinnova la collaborazione tra la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Lorenzo Mattotti. L’artista di fama internazionale ha infatti realizzato l’immagine che identificherà la 29ma Stagione di Prosa, Musica, Opera, Operetta e Danza del teatro, il cui ricco programma sarà rivelato al pubblico venerdì 11 luglio alle 11.00.

La collaborazione fra Lorenzo Mattotti e il Giovanni da Udine è iniziata nel 2017 in occasione del Ventennale del Teatro ed è poi continuata nella scorsa Stagione; ora, l’artista firma una nuova immagine di particolare suggestione, in cui emerge tutto il fascino, il mistero e al contempo l’essenza stessa del Teatro, sospeso fra sogno e realtà.

In visita al Teatro Nuovo Giovanni da Udine nei giorni scorsi, Lorenzo Mattotti ha ricordato il sentimento di affetto che conserva per Udine, città nella quale arrivò con la famiglia nel 1971 e dove ama ritornare per assaporarne la bellezza e il buon cibo. Nato a Brescia nel 1954, Mattotti vive stabilmente a Parigi dal 1998 e continua a collaborare per il teatro, il cinema e la televisione esponendo le proprie creazioni in tutto il mondo.

La nuova immagine della Stagione 2025/26 firmata da Lorenzo Mattotti campeggerà in tutti i materiali prodotti per la promozione del cartellone di Prosa, Musica, Opera, Operetta e Danza firmato dai direttori artistici Paolo Cascio, Fiorenza Cedolins e Roberto Valerio. Venerdì 11 luglio alle 11.00, come detto, la presentazione ufficiale del programma in Teatro a ingresso libero.