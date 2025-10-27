Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 28 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata caratterizzata da tempo stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso per la presenza di sottili velature. Le condizioni rimarranno tranquille su tutta la regione, sia in pianura che lungo la costa, con temperature massime gradevoli. Sulle zone montane, invece, la notte e le prime ore del mattino saranno segnate da un vento moderato proveniente da nordovest, che interesserà principalmente le quote più alte. Sulla bassa pianura, nelle ore notturne, non si esclude la formazione di foschie.

Le temperature attese confermano una certa escursione termica. In pianura, si passerà dai 3-6 gradi minimi fino a massime tra 16 e 19 gradi, mentre lungo la costa i valori oscilleranno tra 7 e 10 gradi di minima e 16-18 gradi di massima. In montagna, i 1000 metri registreranno valori intorno ai 7 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura si attesterà sui 2 gradi.