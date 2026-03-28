Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 29 marzo

Il meteo in Friuli.

Domenica 29 marzo si presenterà con condizioni di tempo variabile su tutto il Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni particolarmente rilevanti ma con una ventilazione ben presente soprattutto sulla fascia orientale della regione.

Nel corso della giornata il cielo alternerà schiarite e annuvolamenti, con una tendenza stabile sia nelle ore mattutine che in quelle pomeridiane. In montagna soffierà vento moderato da nord in quota, mentre sulla fascia del Carso e in particolare su Trieste è attesa Bora moderata, che renderà l’aria più frizzante rispetto alle zone interne.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime saranno comprese tra i 3 e i 6 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra i 15 e i 18 gradi. Sulla costa minime più miti, tra 9 e 11 gradi, e massime tra 13 e 16 gradi.