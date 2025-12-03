Aggredito e derubato da un gruppo di giovani a Cervignano

A Cervignano un uomo di 43 anni, residente a Torviscosa, è stato aggredito e derubato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre.

Secondo quanto riportato dalla vittima ai carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta tra l’1.30 e le 2.30 di notte. L’uomo ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di circa dieci ragazzi con i quali sarebbe nata una lite. La situazione è rapidamente degenerata: alcuni membri del gruppo lo avrebbero colpito con calci e pugni, per poi sottrargli una collanina d’oro e il portafogli contenente 250 euro in contanti. Rubato anche il cellulare.

Nonostante le percosse, il 43enne è riuscito a raggiungere autonomamente l’ospedale di Palmanova, dove è stato medicato. L’uomo ha denunciato l’accaduto ieri, recandosi presso la stazione dei carabinieri di Torviscosa per raccontare quanto successo. Sull’episodio indagano ora i militari dell’Arma, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili del pestaggio e della rapina.