Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 3 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo per la giornata di lunedì 3 marzo si prospetta all’insegna del bel tempo in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno su tutta la regione, regalando una pausa soleggiata dopo i possibili capricci meteorologici dei giorni precedenti.

La mattina sarà caratterizzata da un moderato vento di Bora, particolarmente avvertibile sulla fascia orientale. Nella zona di Trieste, le raffiche potrebbero farsi più intense, rendendo l’aria frizzante e portando un tocco di freschezza. Gli abitanti e i visitatori della città giuliana dovranno quindi prepararsi a un risveglio ventoso.

Le temperature risentiranno di una marcata escursione termica: in pianura le minime oscilleranno tra 0 e 3 gradi, con la possibilità di locali gelate notturne. Le massime, però, saliranno fino a toccare i 14-17 gradi di massima. Sulla costa, le temperature minime si attesteranno tra 5 e 6 gradi, con massime comprese tra 13 e 15 gradi.Lo zero termico è previsto in risalita fino ai 2200 metri.