Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 3 marzo

Il meteo in Friuli.

Il passaggio di una debole depressione, accompagnata da aria fredda in quota, sta determinando una fase di meteo instabile con l’afflusso di correnti umide sul Friuli Venezia Giulia. Per la giornata di martedì 3 marzo, il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso, con foschie diffuse e una copertura più compatta durante il mattino, a cui seguiranno parziali schiarite col passare delle ore.

Non si escludono deboli precipitazioni sparse, più probabili verso la zona montana dove la neve potrà cadere oltre i 1500 metri circa, mentre in serata aumenterà il rischio di formazioni nebbiose. Sotto il profilo termico, in pianura le temperature oscilleranno tra minime di 6/9°C e massime di 13/15°C, mentre sulla costa i valori saranno compresi tra 8 e 13°C. In quota si toccheranno i 4°C a 1000 metri, scendendo fino a -2°C alla quota di 2000 metri. Questa situazione di incertezza è destinata a esaurirsi rapidamente: da mercoledì il rinforzo dell’anticiclone garantirà il ritorno a condizioni di generale stabilità.