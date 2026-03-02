Incendio al supermercato Prix di Tolmezzo: 21 pompieri al lavoro

Un incendio è divampato intorno alle 19.45 di oggi, lunedì 2 marzo, all’interno del magazzino del supermercato Prix di via della Cooperativa a Tolmezzo. L’allarme è scattato quando una colonna di fumo scuro si è levata dal retro della struttura.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è intervenuto un massiccio schieramento di forze per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse all’intera area di vendita. Il Comando dei Vigili del fuoco ha inviato in via della Cooperativa 21 uomini e 6 mezzi (3 autopompe, 2 autobotti e un’autoscala), coordinati da un funzionario di guardia. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate nell’area del deposito merci, dove si sarebbe verificato l’innesco.

Nessun ferito

Nonostante i momenti di apprensione, non risultano persone coinvolte. Il personale che si trovava all’interno per le operazioni di chiusura è riuscito ad abbandonare tempestivamente i locali prima che il fumo rendesse l’aria irrespirabile. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i Carabinieri di Tolmezzo. Le operazioni di bonifica e i rilievi per accertare l’esatta natura dell’incendio proseguiranno nelle prossime ore.