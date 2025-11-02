Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per lunedì 3 novembre

Il meteo in Friuli.

Dopo un fine settimana instabile, il meteo in Friuli Venezia Giulia è destinato a migliorare nel corso di lunedì 3 novembre. Nelle prime ore della notte il cielo si presenterà da nuvoloso a coperto, con le ultime piogge attese soprattutto sulle zone orientali della regione. Non si escludono temporali residui, in particolare tra il Goriziano e il Carso, mentre sul Tarvisiano la neve potrà scendere fino a quota 1200-1400 metri.

Soffieranno venti moderati o sostenuti da nord o nord-est, che contribuiranno a un sensibile calo termico nelle ore notturne. Con il passare della mattinata, però, la situazione tenderà rapidamente a migliorare: il cielo si farà sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Sulla costa, la Bora sarà ancora moderata nelle prime ore del giorno, con raffiche sostenute su Trieste, ma tenderà ad attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature minime si manterranno tra i 10 e i 13 gradi in pianura e tra i 12 e i 15 lungo la costa, mentre le massime oscilleranno rispettivamente tra i 16 e i 19 e tra i 16 e i 18 gradi.