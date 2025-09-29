Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 30 settembre

29 Settembre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia segnala cielo in prevalenza nuvoloso per le prossime ore, a causa dell’avvicinamento di una depressione dall’Europa orientale che fa affluire correnti settentrionali progressivamente più umide.

Nelle ore notturne e al mattino saranno probabili piogge sparse dalle Prealpi alla costa, generalmente deboli o moderate e intermittenti. Nel pomeriggio e in serata qualche rovescio interesserà prima la montagna e poi anche pianura e costa. Sulla costa, al mattino e nuovamente in serata, soffierà Bora, anche moderata a Trieste.

Le temperature massime attese saranno di 18-21°C in pianura e 20-22°C lungo la costa, mentre le minime si manterranno intorno ai 12-15°C in pianura e 14-16°C in riva al mare. In quota, a 1000 metri si prevedono 10°C, mentre a 2000 metri la temperatura scenderà intorno ai 5°C.

