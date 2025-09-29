Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 30 settembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia segnala cielo in prevalenza nuvoloso per le prossime ore, a causa dell’avvicinamento di una depressione dall’Europa orientale che fa affluire correnti settentrionali progressivamente più umide.

Nelle ore notturne e al mattino saranno probabili piogge sparse dalle Prealpi alla costa, generalmente deboli o moderate e intermittenti. Nel pomeriggio e in serata qualche rovescio interesserà prima la montagna e poi anche pianura e costa. Sulla costa, al mattino e nuovamente in serata, soffierà Bora, anche moderata a Trieste.

Le temperature massime attese saranno di 18-21°C in pianura e 20-22°C lungo la costa, mentre le minime si manterranno intorno ai 12-15°C in pianura e 14-16°C in riva al mare. In quota, a 1000 metri si prevedono 10°C, mentre a 2000 metri la temperatura scenderà intorno ai 5°C.