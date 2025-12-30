Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 31 dicembre

Il meteo in Friuli.

Ultimo dell’anno all’insegna del sole e del freddo secondo le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia: mercoledì 31 dicembre il cielo sarà in prevalenza sereno, con alcune nubi basse che potrebbero comparire temporaneamente nel Tarvisiano e a tratti lungo la costa. La notte sarà caratterizzata da venti di Bora moderata, soprattutto sul Carso e a Trieste.

Le temperature saranno piuttosto rigide con possibilità di estese gelate: in pianura minima tra -5 e -1°C, con massime che non supereranno i 5°C, mentre lungo la costa le temperature si manterranno tra 0 e 3°C durante le ore più fredde e saliranno fino a 7°C nelle ore centrali della giornata. In montagna, invece, a 1000 metri attorno a -4°C e punte di -9°C a 2000 metri.