Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 31 marzo

Il meteo in Friuli.

l tempo si mantiene variabile ma senza precipitazioni su tutto il Friuli Venezia Giulia nella giornata di martedì 31 marzo, ma a caratterizzare davvero il quadro meteorologico sarà soprattutto il vento. La regione dovrà fare i conti con un deciso rinforzo delle correnti da nord-est, tipiche della Bora, in estensione progressiva anche alla pianura.

Durante la notte e fino al mattino, il vento soffierà moderato o sostenuto da nord o nord-est in quota, in particolare sulla zona montana e sui settori orientali. Con il passare delle ore, però, il fenomeno tenderà ad intensificarsi: nel pomeriggio il vento da nord-est diventerà sostenuto su tutta la regione, con la possibilità di raffiche forti sulle Prealpi Giulie e nei colli orientali.

Le temperature minime saranno piuttosto basse, soprattutto in pianura dove si prevedono valori tra 0 e 4 gradi, con la possibilità di gelate locali nelle ore notturne. Più miti invece le condizioni lungo la costa, con minime comprese tra 8 e 10 gradi. Nel corso della giornata, le massime si porteranno su valori più primaverili: tra 14 e 16 gradi in pianura e tra 13 e 15 gradi sulla costa. In quota si registreranno circa -6 gradi a 2000 metri e 2 gradi a 1000 metri.