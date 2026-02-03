Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 4 febbraio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Per la giornata di mercoledì 4 febbraio in Friuli Venezia Giulia il cielo si presenterà coperto fin dalle prime ore del mattino, con un peggioramento deciso a partire dalla tarda mattinata.

Le precipitazioni inizieranno in modo generalmente debole, ma sono destinate a intensificarsi dal pomeriggio, diventando diffuse e persistenti e proseguendo senza soste fino alla mattina di giovedì. In pianura e sulla costa si tratterà prevalentemente di pioggia, mentre in montagna sono attese nevicate anche abbondanti.

La quota neve si manterrà variabile tra 800 e 1200 metri, ma non si escludono brevi cali a quote inferiori nelle valli più interne, in particolare nel Tarvisiano, dove la neve potrebbe spingersi temporaneamente più in basso.

Le temperature resteranno su valori relativamente miti alle basse quote, con minime comprese tra 4 e 6 gradi e massime tra 7 e 10 gradi in pianura, mentre sulla costa i valori oscilleranno tra 6 e 9 gradi al mattino e tra 9 e 11 gradi nel pomeriggio. In quota il clima sarà decisamente più freddo, con temperature attorno a meno 1 grado a 2000 metri e intorno ai 2 gradi a 1000 metri.

