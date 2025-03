Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 5 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo per mercoledì 5 marzo in Friuli Venezia Giulia prevede una giornata prevalentemente serena su tutta la regione.

La regione vivrà marcate escursioni termiche, in particolare su pianura e valli. Le temperature minime in pianura oscilleranno tra 0 e 3 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 16-18 gradi, garantendo un notevole salto termico tra il giorno e la notte. Sulla costa, invece, si registreranno valori minimi tra 6 e 9 gradi e massimi tra 14 e 16 gradi. Lo zero termico sarà intorno ai 2500 metri.