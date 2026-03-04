Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 5 marzo

Il meteo in Friuli.

Il meteo di Giovedì 5 marzo si presenterà tempo stabile su tutto il Friuli Venezia Giulia. La giornata sarà infatti caratterizzata da cielo sereno, anche se nelle ore notturne e al primo mattino potranno formarsi locali foschie o banchi di nebbia sulla pianura e lungo la fascia costiera.

In alcune zone questi fenomeni potranno persistere anche durante le prime ore della mattinata, prima di dissolversi con il progressivo riscaldamento dell’aria.

Temperature in aumento durante il giorno

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 2 e 6 gradi, mentre le massime saliranno tra 16 e 18 gradi, regalando una giornata dal clima piuttosto mite per il periodo. Sulla costa i valori minimi oscilleranno tra 6 e 8 gradi, con massime comprese tra 12 e 14 gradi. Le condizioni meteo resteranno generalmente stabili e soleggiate per l’intero arco della giornata.

Durante la notte saranno possibili inversioni termiche, un fenomeno tipico delle condizioni di tempo stabile che favorisce temperature più basse nei fondovalle e nelle pianure interne.