Incidente in tangenziale a Udine, auto si ribalta: due feriti

Tamponamento tamponamento tra due auto in tangenziale.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la tangenziale di Udine. Intorno alle ore 14 si è verificato un tamponamento tra due veicoli nella carreggiata con direzione sud, nel tratto compreso tra l’uscita per il Parco del Cormor e quella per Fagagna-Spilimbergo.

Nell’impatto uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato sulla carreggiata. I conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza del 118 per prestare assistenza ai feriti, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. A supporto delle operazioni è giunta anche una volante della Questura, impegnata nella regolazione del traffico. L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato della tangenziale, con code e disagi per gli automobilisti diretti verso sud. La situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.