Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 6 giugno

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli si presenta oggi con condizioni variabili, soprattutto tra le diverse aree geografiche della regione. Sulla zona montana il cielo sarà da variabile a nuvoloso, in pianura poco nuvoloso e sereno per tutta la giornata sulla costa. Nel pomeriggio-sera, possibilità di qualche rovescio o temporale sparso in montagna, meno probabile sull’alta pianura.

In pianura le temperature minime si attestano tra i 16 e i 19 gradi, con massime comprese tra 26 e 29 gradi. Sulla costa valori leggermente più contenuti: minime tra 20 e 22 gradi e massime tra 25 e 27. In montagna le temperature saranno più fresche, con 15 gradi a 1000 metri e 9 gradi a 2000 metri. I venti saranno a regime di brezza su tutto il territorio.