Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 8 aprile

Sarà un’altra giornata all’insegna della stabilità atmosferica e del bel tempo in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni per mercoledì 8 aprile confermano infatti un quadro meteo decisamente favorevole, con cielo sereno su gran parte del territorio e temperature in aumento durante le ore centrali della giornata.

Bora al mattino, raffiche anche sostenute a Trieste

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate dalla presenza della Bora, che soffierà moderata soprattutto sulla costa e sulla pianura orientale. Non si escludono raffiche sostenute in particolare nell’area di Trieste, dove il vento potrà farsi più intenso tra la notte e il mattino.

Nel corso della giornata, tuttavia, la ventilazione tenderà gradualmente ad attenuarsi: già dal pomeriggio la Bora lascerà spazio a brezze più deboli, rendendo il clima complessivamente più gradevole.

Temperature superano i 20 gradi

Dal punto di vista termico, la giornata sarà contraddistinta da valori decisamente miti, soprattutto in pianura e nelle valli. Le temperature minime si attesteranno tra i 9 e gli 11 gradi in pianura e tra gli 11 e i 13 gradi lungo la costa.

Le massime, invece, supereranno diffusamente i 20 gradi, con valori compresi tra i 21 e i 23 gradi in pianura e tra i 19 e i 21 gradi sulla fascia costiera. Anche in quota si registreranno condizioni stabili, con circa 11 gradi a 1000 metri e 5 gradi a 2000 metri.