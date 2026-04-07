Nuovi prezzi per diesel e benzina in Slovenia: ecco quanto costa il pieno

Scatta un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Slovenia. A partire dalla mezzanotte, gli automobilisti dovranno fare i conti con rincari sia sulla benzina che sul diesel nelle stazioni di servizio della rete stradale nazionale.
Il prezzo della benzina salirà di 3,7 centesimi al litro, attestandosi a 1,653 euro. Ancora più marcato l’aumento del diesel, che registra un incremento di 8,7 centesimi, arrivando a quota 1,894 euro al litro.
Gli aumenti riguardano i prezzi regolamentati applicati lungo la rete stradale nazionale, mentre resta diverso il discorso per le autostrade. Qui, infatti, i prezzi dei carburanti sono stati completamente liberalizzati dallo scorso 20 marzo, con tariffe generalmente più elevate rispetto a quelle praticate fuori dai tratti autostradali.