Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo si preannuncia una giornata in gran parte soleggiata in Friuli Venezia Giulia, con temperature primaverili soprattutto nelle ore centrali. Solo verso sera è previsto un possibile aumento della nuvolosità, mentre nelle prime ore del mattino non mancheranno foschie e banchi di nebbia nelle zone di pianura e lungo la costa.



Secondo le previsioni meteo regionali, la giornata inizierà con cielo generalmente sereno su gran parte del territorio. Durante la notte saranno probabili foschie o nebbie sulla bassa pianura e lungo la fascia costiera.

Dalla tarda mattinata e per gran parte del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con temperature particolarmente miti per il periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 2 e 5 gradi, mentre le massime potranno raggiungere 16-18 gradi. Sulla costa si prevedono temperature leggermente più alte nelle ore notturne, con minime tra 6 e 7 gradi, e massime tra 11 e 14 gradi.

Nel corso della serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, anche se senza precipitazioni significative. Nel complesso la giornata di domenica si presenterà quindi stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto e per approfittare delle temperature quasi primaverili.