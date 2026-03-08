Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per lunedì 9 marzo

Sarà una giornata nel complesso stabile ma con cielo a tratti velato quella di lunedì 9 marzo in Friuli Venezia Giulia, caratterizzata dal passaggio di nubi alte e sottili che renderanno il tempo variabile su gran parte della regione.

Secondo le previsioni meteo, la giornata sarà segnata dal passaggio di velature, con un cielo che si presenterà variabile sia nelle ore del mattino sia durante il pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà generalmente stabile. Durante la notte e nelle prime ore del mattino soffierà Borino sulla fascia orientale della regione, con il vento secco che interesserà soprattutto le zone vicine al confine sloveno e l’area carsica.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 15-18 gradi nelle ore centrali della giornata. Sulla costa i valori minimi si attesteranno tra 7 e 9 gradi, con massime comprese tra 13 e 15 gradi.