Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per il weekend

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli per il fine settimana si preannuncia stabile e soleggiato, con temperature elevate e condizioni ideali per le attività all’aperto, soprattutto in pianura e lungo la costa.

Sabato 14 giugno, sulla pianura e sulla costa il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. Sui rilievi montuosi, invece, sono attese condizioni poco nuvolose o temporaneamente variabili, in particolare sulla fascia occidentale al confine con il Veneto. Le temperature massime toccheranno i 31–34 °C in pianura e i 27–30 °C sulla costa, con valori di circa 20 °C a 1000 metri e 16 °C a 2000 metri.

Domenica 15 giugno, il tempo si manterrà sereno e caldo in pianura e sulla costa, accompagnato da brezze leggere. Al mattino anche sui monti prevarrà il sole, ma nel corso della giornata la nuvolosità sarà in aumento. Nel pomeriggio saranno possibili piogge sparse o qualche isolato rovescio nelle aree montane, con la possibilità di temporali locali nelle zone interne. In pianura il caldo sarà più afoso, con temperature massime ancora sui 32–34 °C, mentre in montagna si prevedono 21 °C a 1000 metri e 15 °C a 2000 metri.