No Borders Music Festival: i Kings of Convenience sull’Altopiano del Montasio

I Kings of Convenience in concerto sull’Altopiano del Montasio.

Il duo norvegese Kings of Convenience sarà protagonista della terza domenica del No Borders Music Festival, in programma domenica 3 agosto 2025 sull’Altopiano del Montasio, a Sella Nevea (Udine). Il concerto inizierà alle ore 14:00, con apertura dell’area prevista per le 11:00.

L’evento rientra nella trentesima edizione del festival musicale tra Italia, Austria e Slovenia, che quest’anno ospita tra gli altri anche il gruppo nato a Bergen, in Norvegia, formato da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe. Attivi dal 1999, i Kings of Convenience si sono affermati nel panorama indie pop grazie al loro stile minimale e acustico, influenzando un’intera generazione con il debutto mondiale Quiet Is the New Loud (2001), seguito dall’acclamato Riot on an Empty Street (2004).

Negli anni successivi, il duo ha proseguito la sua attività con tour internazionali e nuove uscite, tra cui Declaration of Dependence (2009). Nonostante la distanza geografica — Erlend Øye vive oggi in Sicilia — i due continuano a collaborare, esibendosi in selezionate occasioni dal vivo.

I biglietti per il concerto sono già in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Il prezzo è di 35 euro (posto unico, più diritti di prevendita). Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono disponibili informazioni su pacchetti integrati che comprendono il biglietto del concerto, escursioni guidate e pernottamenti in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e diversi partner istituzionali e privati. Media partner dell’edizione 2025 sono Radio Deejay, Radio Capital e Sky Arte.