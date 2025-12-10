A Moggio, il Natale a misura di bambino tra divertimento e vecchie tradizioni

La Festa di Natale a Moggio Udinese.

Moggio Udinese si prepara a vivere una giornata di festa domenica 14 dicembre con “Nadâl dai fruts, Nadal di une volte”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Moggese che punta a riportare il Natale alle sue tradizioni più autentiche, con al centro i bambini e le atmosfere di un tempo.

La mattina si apre con il Mercatino all’aperto: dalle 10, le vie del paese si animeranno con stand di prodotti gastronomici, artigianato e hobbistica. Tra le attrazioni, le dimostrazioni dei Campanari del Goriziano, giochi e attività per i più piccoli proposte dalle associazioni locali, oltre alla possibilità di visitare i mezzi dei pompieri e di ascoltare storie e musiche in compagnia del gruppo I Jaket’s.

A mezzogiorno, per i più affamati, lungo la via principale saranno disponibili punti di degustazione con specialità locali come minestra di brovadâr, muset e polenta, oltre a formaggi caprini e di latte vaccino prodotti dalle aziende agricole del territorio.

Il pomeriggio vedrà la premiazione del concorso “Presepi a Moggio – A Moggio la stella” alle 14.30, con apertura della mostra nella Torre Medievale. La festa proseguirà alle 17.30 con la sfilata degli Skaupaz, “i demoni buoni del bosco”, seguita dallo spettacolo di fuoco nel centro del paese, tra fascino e suggestione per grandi e piccoli.

Non mancherà la mostra “Matti per i mattoncini”, dedicata agli appassionati dei celebri mattoncini, visitabile dalle 9 alle 17 presso la palestra comunale di via Marconi. Tutti i dettagli della giornata e del programma completo del Natale a Moggio 2025 sono disponibili sul sito www.moggioudinese.info. Per informazioni o visite guidate è possibile contattare l’Ufficio IAT-Pro Loco Moggese allo 0433.51514 o via mail a proloco@moggioudinese.info

.