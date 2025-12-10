Franca Zilli

10 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

ved. Brollo
di 86 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Franca Zilli. Ne danno il triste annuncio la figlia Laura con Michele, la sorella Elda, le nipoti Michela, Stefania, Raffaella e Paolo, la nuora Fabrizia, i pronipoti Leonardo e Alessia unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di “S. Marco” venerdì 12 dicembre alle ore 10:00 ove la cara Franca sarà presente dalle ore 09:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orario delle visite: giovedì 10:30  –  18:30   venerdì 8:30  –  09:30

Seguirà cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 11 c.m.alle ore 20:00 nella  stessa chiesa parrocchiale.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 9 dicembre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

