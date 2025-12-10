ved. Brollo

di 86 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Franca Zilli. Ne danno il triste annuncio la figlia Laura con Michele, la sorella Elda, le nipoti Michela, Stefania, Raffaella e Paolo, la nuora Fabrizia, i pronipoti Leonardo e Alessia unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di “S. Marco” venerdì 12 dicembre alle ore 10:00 ove la cara Franca sarà presente dalle ore 09:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario delle visite: giovedì 10:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 09:30



Seguirà cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 11 c.m.alle ore 20:00 nella stessa chiesa parrocchiale.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 9 dicembre 2025



