Una giovane è stata scippata ieri sera a Lignano.

Una giovane ragazza di 22 anni è stata scippata a Lignano nella tarda serata di ieri. E’ accaduto in via Tricesimo, quando due sconosciuti l’hanno raggiunta alle spalle e le hanno strappato di mano la borsa, per poi fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

La giovane, colta di sorpresa mentre camminava sul marciapiede, ha fortunatamente riportato solo un grande spavento ma nessuna ferita. Dopo l’aggressione, la giovane ha sporto denuncia ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana, i quali hanno immediatamente avviato le indagini. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili a risalire all’identità dei due autori.