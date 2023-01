Ambulatori di assistenza primaria: ecco cosa sono.

Aprono gli ambulatori sperimentali di assistenza primaria: per garantire l’assistenza medica primaria l’Azienda sanitaria giuliano isontina ha infatti attivato un Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria (Asap) a cui potranno rivolgersi gli utenti già iscritti con medici di famiglia cessati dall’attività e che non siano riusciti a ottenere l’iscrizione con altri professionisti convenzionati tramite il portale Sesamo oppure presso il Distretto di riferimento.

Con riferimento all’ambito territoriale dei comuni di Monfalcone e Staranzano l’attivazione viene effettuata in seguito alla cessazione dei medici Daniele Molignoni e Andrea Zanutto. L’attività parte da oggi, 16 gennaio, presso la Struttura residenziale Casa Albergo di Monfalcone di via Della Crociera, 14 con medici che, a turno, assicureranno la medesima attività del medico di medicina generale.

Gli orari di apertura.

L’ambulatorio sarà aperto dalle ore 8:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00 da lunedì a venerdì, e reperibili il sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00, come tutti gli altri medici di medicina generale, contattando al numero 0481 494201.

Al momento l’accesso all’ambulatorio è libero per gli utenti sopra indicati. Eventuali differenti modalità di accesso verranno opportunamente comunicate.

Per quanto riguarda l’aumento dei massimali la situazione per le due aree è la seguente:

Area isontina:

Gorizia su 23 Medici di Medicina Generale 6 hanno aderito;

su 23 Medici di Medicina Generale 6 hanno aderito; Monfalcone su 18 Medici di Medicina Generale 2 hanno aderito;

Area giuliana:

Trieste su 116 Medici di Medicina Generale 28 hanno aderito.

Per la comunicazione delle adesioni all’aumento dei massimali è stato fissato un primo termine l’8 gennaio, ma i medici di medicina generale che non hanno ancora aderito possono trasmettere le disponibilità anche successivamente.

In questo momento, per l’area Giuliana grazie all’aumento dei massimali si è in grado di garantire l’assistenza primaria. Le Asap saranno attivate in un secondo momento.

Le parole del direttore generale di Asugi Antonio Poggiana: “L’Asap è un ambulatorio che nasce per far fronte alla carenza strutturale dei medici di medicina generale e che non consente a tutti i cittadini la libera scelta in quanto è un’organizzazione che assicura l’assistenza primaria a coloro che non hanno potuto effettuare la scelta del MMG e pertanto rimasti privi di medico. È importante ringraziare il Comune di Monfalcone, molto sensibile a questo tema proprio perché l’area del basso isontino è quella che sta risentendo di più della carenza di medici.

Il Comune di Monfalcone ha messo a disposizione questo ambulatorio – usato anche in precedenza come servizio ambulatoriale – che è centripeto rispetto alla carenza di MMG che gravita su quest’area. Fortunatamente in questo momento non si ha la necessita di aprire questo tipo di struttura in area giuliana e nell’area dell’alto isontino. Infatti, l’accordo stipulato il 30 dicembre ha previsto l’aumento dei massimali da 1500 a 1800 su scelta volontaria del medico di medicina generale, proprio per ottemperare le difficoltà del momento. Fino a venerdì 13 gennaio l’istituzione dell’Asap ha visto l’adesione di 15 Medici di Medicina Generale. È importante inoltre investire sui Medici di Medicina Generale in modo da favorire il rapporto medico-paziente.”